BMW M5 CS vs. Porsche 911 Turbo: quem ganha a 'drag race'?

Como é que se comportam um BMW M5 CS e um Porsche 911 Turbo numa drag race? A Throttle House quis tirar essas dúvidas e colocou os dois super carros lado a lado para disputarem o seu poder de aceleração.

A alimentar o BMW M5 CS está um bloco V8 biturbo de 4.4 litros, com 635 cv e 750 Nm.





Os números da marca apontam para um "disparo" de três segundos para chegar aos 100 km/hora, e 10,4 segundos para os 200 km/hora, com a velocidade de ponta a estar limitada aos 305 km/hora por via electrónica.

Já o Porsche 911 Turbo está equipado com um boxer biturbo de 3.8 litros e seis cilindros, com 580 cv e 750 Nm.

Dos zero aos 100 km/hora bastam-lhe 2,8 segundos, e 9,7 segundos para atingir os 200 km/hora, com a velocidade máxima a chegar aos 320 km/hora.

Ambos têm tracção às quatro rodas e não têm qualquer electrificação no sistema motriz. As duas corridas que colocaram em disputa os dois super carros dispensam comentários, como se pode apreciar no vídeo.

