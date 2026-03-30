BMW M4 GT3 EVO vestido de 'Bleach' leva videojogos para a pista

É a oportunidade de ver a acelerar em pista o especial BMW M4 GT3 EVO que impressionou os adeptos dos videojogos Fortnite e Rocket League com uma impressionante "roupagem" inspirada no anime japonês Bleach.

Em estreita colaboração com aquele filme de animação, além da Epic Games e da equipa japonesa Team Studie, o desportivo irá participar com aquele figurino no GT World Challenge Asia powered by AWS para esta temporada de 2026.

O projecto também marcará presença nos 1000 quilómetros de Suzuka, prova que integra o Intercontinental GT Challenge (IGTC), sendo central no projecto a ligação das corridas do mundo real com o ecossistema dos jogos digitais.

"Trazer o BMW M4 GT3 EVO para o Fortnite e o Rocket League foi o ponto de partida duma jornada emocionante", assumiu Timo Brückner, responsável pelo projecto BMW M Automotive Gaming.

Sendo essas plataformas pontos de encontro globais para uma nova geração de fãs do desporto automóvel, "trazemos o carro com o mesmo design icónico para as pistas do mundo real".

Pois o visual delirante deste bólide segundo o Bleach será reforçado pelos fatos de corrida dos pilotos, desenhados nesse mesmo estilo, além duma identidade estética muito própria das boxes para acompanhar essa campanha.

A estreia acontece neste primeiro fim de semana de Abril no circuito malaio de Sepang que dá o tiro de partida para a nova temporada do GT World Challenge Asia powered by AWS.

Texto: P.R.S.

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