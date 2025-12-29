BMW M4 GT3 EVO salta da pista para o mundo dos videojogos

Não tem qualquer hipótese de acelerar nas vias públicas mas, mesmo assim, o BMW M4 GT3 EVO não deixa de impressionar com a nova "roupagem" que lhe foi dada para brilhar nos jogos de vídeo Fortnite e Rocket League.

Inspirada no traje do protagonista do filme de animação (anime) japonês Bleach, esta "besta" do mundial de resistência assinala a união entre design automóvel, eSports e cultura anime nesta parceria com a Epic Games.

A "pintura" recria o visual de Ichigo Kurosaki ao transpor para a "chapa" o seu distintivo uniforme preto e branco, uma escolha estética ousada que se destaca imediatamente na ilha de Fortnite ou a marcar golos no Rocket League.

"Com este BMW M4 GT3 EVO, estamos a unir o fascínio pelo desporto automóvel à cultura pop digital num visual único", diz Sandra Wittemer, directora do BMW Welt em Munique onde irá estar exposto até 11 de Janeiro.

E acrescenta que "a pintura inspirada em Bleach mostra quão criativo e diverso o BMW M pode ser interpretado" para além do mundo virtual.

A parceria vai bem para lá do próprio super desportivo: a Puma associou-se à BMW M Motorsport com uma série limitada de ténis projectada para combinar com o M4 GT3 EVO, que pode ser adquirida na loja virtual do Fortnite.

Quanto a números, assinala-se o bloco M TwinPower Turbo de 3.0 litros capaz de debitar até 590 cv, alinhado com uma transmissão sequencial Xtrac de seis relações.

