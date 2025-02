BMW M4 CS Edition VR46 é uma homenagem brutal a Valentino Rossi

É uma homenagem sublime aos 46 anos festejados por Valentino Rossi a 16 de Fevereiro, e nada melhor do que oferecer-lhe um ultra exclusivo BMW M4 CS Edition VR46 para não esquecer a data.

Limitado a 92 exemplares, o bólide destaca-se pelo estilo único inspirado directamente no universo da lenda do nove vezes campeão do MotoGP, agora piloto oficial de testes da insígnia de Munique

A edição especial agora revelada é proposta com visuais distintos nas variantes Sport e Style, cada uma com uma tiragem de 46 unidades, e com o próprio The Doctor a envolver-se no desenvolvimento estético de ambas.

Não espanta por isso que seja dada à escolha as novas cores Marina Bay Blue Metallic e Frozen Tanzanite Blue Metallic, com apontamentos em São Paulo Yellow a recordar este tom usado pelo piloto.

Os apêndices em fibra de carbono permanecem fiéis ao M4 CS "clássico" mas esta versão vai mais além, com o número 46 que distinguiu Rossi na pista a ser pintado, somando-se ainda a sua assinatura no tejadilho.

A reforçar a ideia de que este BMW é mesmo especial, sob a matrícula na traseira está um VR46 realçado pelo amarelo fluorescente.

Distinção a bordo

O jogo contrastante das cores exteriores prossegue a bordo do BMW M4 CS Edition VR46, com o habitáculo em Night Blue a receber apontamentos em amarelo.

Os bancos M Carbon são estofados em pele Merino pintada a preto e a azul "nocturno, enquanto o amarelo de São Paulo destaca-se na zona dos ombros forrada a Alcantara.

Este tom está igualmente presente no logótipo VR46 que decora os encostos de cabeça e os frisos das soleiras das portas, assim como nas costuras do volante.

A exibir toda a exclusividade do desportivo, na consola central em fibra de carbono está sublinhado o "emblema" 1/46 a sublinhar a edição limitada das variantes Sport e Style.

Calibrações especiais

Se esta edição especial brilha pela exclusividade visual, o mesmo já não acontece no plano mecânico: sob o capô mantém-se o mesmo bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha de 551 cv e 650 Nm.

Associado à tracção integral xDrive e à transmissão automática M Steptronic de oito velocidades, acelera dos zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos, para uma velocidade de ponta de 302 km/hora.

A reforçar todo este poder está uma banda sonora emocionante gerada pelo sistema de escape através dos dois pares das ponteiras pintadas em preto fosco.

O chassis também foi recalibrado segundo as características de desempenho do motor, assim como ao conceito geral do desportivo e à distribuição de peso.

As configurações personalizadas incidiram nos amortecedores, molas auxiliares e barras estabilizadoras para optimizar a precisão da direcção e o controlo lateral nas curvas.

Os amortecedores da suspensão adaptativa M também vêm numa configuração específica do modelo, assim como a direcção electromecânica M Servotronic com relação variável e sistema de travagem integrado.

Com a subida à linha de montagem a acontecer em Maio, para o nosso país o BMW M4 CS Edition VR46 será proposto a partir de 260 mil euros, já com IVA incluído.

