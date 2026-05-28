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BMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de Lego

13:34 - 28-05-2026
 
 
BMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de LegoBMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de LegoBMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de LegoBMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de LegoBMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de LegoBMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de Lego
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BMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de Lego

Nada como recuperar o icónico BMW M3 da série E30 sob a forma dum kit Speed Champions da Lego mas em boa hora a insígnia germânica o fez para celebrar os 40 anos do mítico desportivo.

BMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de Lego

Naquela que é a primeira colaboração entre ambos os grupos, o modelo de montar assume a pintura exclusiva da BMW M Motorsport na miniatura, para depois ser acompanhada pelas mesmas cores que irão pintar o futuro protótipo em escala real.

Entre os detalhes recriados estão a grelha em forma de duplo rim, a asa traseira e os característicos faróis redondos que decoram a dianteira da primeira geração do BMW M3.

O conjunto contém 358 peças, para "cumprir" os seus 17 cm de comprimento por 7 cm de largura, dispondo ainda de rodas funcionais e uma "mini piloto" com a camisola oficial da BMW M.

O Speed Champions BMW M3 E30 já está disponível em pré-venda no portal da Lego, para a 1 de Agosto chegar aos concessionários da marca alemã a partir dos 27,99 euros.

O lançamento será marcado por uma apresentação pública em Berlim, tendo em destaque um verdadeiro BMW M3 E30 com a pintura criada em conjunto com o grupo Lego.

Texto: P.R.S

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