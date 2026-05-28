Nada como recuperar o icónico BMW M3 da série E30 sob a forma dum kit Speed Champions da Lego mas em boa hora a insígnia germânica o fez para celebrar os 40 anos do mítico desportivo.

BMW M3 E30 ''recuperado'' em forma de Lego

Naquela que é a primeira colaboração entre ambos os grupos, o modelo de montar assume a pintura exclusiva da BMW M Motorsport na miniatura, para depois ser acompanhada pelas mesmas cores que irão pintar o futuro protótipo em escala real.

Entre os detalhes recriados estão a grelha em forma de duplo rim, a asa traseira e os característicos faróis redondos que decoram a dianteira da primeira geração do BMW M3.

O conjunto contém 358 peças, para "cumprir" os seus 17 cm de comprimento por 7 cm de largura, dispondo ainda de rodas funcionais e uma "mini piloto" com a camisola oficial da BMW M.

O Speed Champions BMW M3 E30 já está disponível em pré-venda no portal da Lego, para a 1 de Agosto chegar aos concessionários da marca alemã a partir dos 27,99 euros.

O lançamento será marcado por uma apresentação pública em Berlim, tendo em destaque um verdadeiro BMW M3 E30 com a pintura criada em conjunto com o grupo Lego.

Texto: P.R.S

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