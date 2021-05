BMW M3 e BMW M4: qual é o melhor a derrapar?

Adora fazer derrapagens controladas em pista com um BMW mas, entre um M3 e um M4, não sabe qual terá o melhor comportamento?

Pois a marca alemã aliou-se aos Red Bull Driftbrothers para que todas as dúvidas fossem esclarecidas… com muito cheiro a borracha queimada!

Especialistas dos drifts radicais, os irmãos Elias e Johannes Hountondji levam ao extremo no Hockenheimring as capacidades de ambos os desportivos.

No final do teste, analisam os ângulos, as distâncias e as velocidades de derrapagem registada pelo M Drift Analyzer da BMW.

Será que os dois irmãos ficaram satisfeitos com as pontuações que foram atribuídas a cad um no final do teste?

