BMW M2 recebe tratamento nada discreto da AC Schnitzer

O novo BMW M2 já é, por si só, um deslumbre para a vista dos fãs de desportivos de excepção mas isso não impediu a AC Schnitzer de fazer a sua própria interpretação desta série G87.

A preparadora alemã introduziu um novo kit de carroçaria , reflectido numa nova dianteira com a grelha inferior redesenhada e novas entradas de ar laterais, sem esquecer um novo divisor para aumentar a força descendente em 60 quilos.

O capô é adornado com uma faixa pintada a preto enquanto atrás se mantém a inconfundível asa em fibra de carbono para dar mais 80 quilos de força descendente.

E, para quem quiser ainda mais estabilidade a alta velocidade, a AC Schnitzer propõe uma nova asa montada acima vidro traseiro.

A decoração é ultimada com jantes em liga leve forjada de 20 polegadas à frente e 21 atrás, sendo 35% mais leves do que as originais do M2 convencional.

O desportivo beneficia ainda de um novo sistema de escape activo com ponteiras em fibra de carbono, a que se soma uma suspensão AC Schnitzer RS ajustável para torná-lo mais eficiente em pista.

A preparadora está agora a trabalhar num kit de optimização de desempenho para a evolução do 3.0 biturbo de 460 cv e 550 Nm.

