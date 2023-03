BMW M2 MotoGP é o 'safety car' do GP Portugal em Portimão

O Grande Prémio de Portugal, que dá o tiro de partida ao Mundial de MotoGP no fim-de-semana de 24 a 26 de Março, é também uma efeméride para a BMW M.

No Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, são celebrados os 25 anos da divisão desportiva como carro oficial da competição.

Em estreia na pista irá estar o novo BMW M2 MotoGP, um safety car que não é mais do que uma derivação do explosivo BMW M2 de 460 cv e 550 Nm.

Este desportivo já impressiona pelas suas características de alto desempenho concentradas num compacto recheado de tecnologia de ponta.

A estrutura do BMW M2 MotoGP foi reforçada com barras anti-rolamento, bancos de competição Recaro e cintos de segurança com seis pontos de aperto.

A bordo não falta o imprescindível extintor de incêndio enquanto o tejadilho é "decorado" por uma barra com luzes de emergência.

Vários elementos da M Performance estão presentes no desportivo, a começar pelas afinações específicas do chassis.

A complementá-lo está um sistema de escape calibrado, e o abuso da fibra de carbono nas molduras dos retrovisores laterais, no difusor e na asa traseira.

Além do novo safety car, a frota da BMW M compreende ainda carros de emergência médica e para elementos da organização da prova.

E, tendo em conta de que se trata de uma corrida de motociclismo, não poderiam faltar as diabólicas motas BMW M 1000 RR para o grupo de segurança.

