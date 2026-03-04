BMW M2 mais feroz com novo M Performance Track Kit

O BMW M2 está pronto a evoluir para um desempenho ainda mais radical em pista mas, para tal, será necessário equipar o desportivo com o novo M Performance Track Kit; em circulação "normal" em estrada basta a actuação do sistema xDrive!

O "pacote" para acelerar em circuito inclui um divisor com ajuste manual e uma série de aletas fixas que aumentam a força descendente no eixo dianteiro enquanto atrás é a enorme asa traseira inspirada nos M4 GT4 e GT3 a encher os olhos.

E pode contar-se ainda com uma afinação própria desse mesmo elemento: baptizada como Race Mode, a asa é movida 50 milímetros para trás para aumentar de forma substancial a sua eficácia.

Homologado para estrada

O seu ângulo de ataque também pode variar em duas configurações distintas para maximizar a força descendente no eixo traseiro, dependendo das características da pista, sendo outro recurso exclusivo a luz de travão nela integrada.

Quando recolhida no Street Mode, a asa traseira está homologada para ser exibida em estradas públicas…. pelo menos na Alemanha!

O M Performance Track Kit vai mais além ao integrar um novo sistema de suspensão, ajustável em compressão e retorno, e capaz de rebaixar até 20 milímetros a distância ao solo do coupé, assim como uma nova entrada de ar sob o radiador.

Com tantos elementos adicionais, o preço não será baixo: em terras alemãs o conjunto ascende a 23.500 euros sem contar com a sua instalação e os respectivos impostos.

M2 CS com novo escape

Já o BMW M2 CS recebe um novo (e opcional) sistema M Performance para optimizar os gases de escape, ao mesmo tempo que realça a característica banda sonora do bloco biturbo de 3.0 litros com os seus 530 cv de potência.

Configurável em vários modos para ajustar com precisão o desempenho do sistema de escape, que é também oito quilos mais leve que o de série, o seu impacto visual reflecte a experiência da BMW M no desporto automóvel.

As ponteiras M Performance em carbono e titânio dão à traseira do BMW M2 CS um estilo inconfundível… e tudo por um preço de partida de 8.344 euros na Alemanha, que não inclui a respectiva montagem

