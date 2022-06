BMW M2 em testes finais: tecnologia de competição para a estrada

Esta já na fase final de testes na pista austríaca de Salzburgring o novo M2 que a BMW irá revelar ao mundo em Outubro.

Os ensaios centraram-se na dinâmica de condução e no chassis, e, embora a insígnia bávara não tenha dado números, sempre adiantou que, ao nível das prestações, será em tudo semelhante ao BMW M2 CS.

A potência e o binário são passados às rodas traseiras através de um caixa manual de seis velocidades ou, opcionalmente, por uma transmissão automática M Steptronic de dupla embraiagem com oito relações.

O motor será o mesmo que equipa os actuais M3 e M4, o que significa um seis cilindros em linha de 3.0 litros com dois turbocompressores, para uma potência de 510 cv e um binário de 650 Nm.

As características de condução desportiva são intensificadas pelo chassis M adaptativo, com suspensão adaptativa e com o sistema de travagem a derivar dos que equipam aqueles dois "irmãos".

À frente deverá ter discos de travão com 380 mm e pinças de seis pistões, com os traseiros a serem de 370 mm com pinças flutuantes.



Aparentemente, não será dada a opção de substituir os discos de travão de série por carbono-cerâmicos.

São inúmeros os opcionais ao dispor do condutor, como o tejadilho em fibra de carbono, e os bancos M à frente no mesmo material.

Mesmo com a integração destes elementos para reduzir o peso, deverá pesar ligeiramente acima dos 1.575 quilos da versão que irá substituir.

Depois da apresentação em Outubro, segue-se a abertura da encomendas para o novo BMW M2, com as primeiras entregas a acontecerem em Abril do próximo ano.

