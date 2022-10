BMW M2 ainda mais radical? Só com o novo 'pack' M Performance

Se ficou entusiasmado com novo M2 da BMW, saiba que a insígnia germânica tem para o desportivo ficar mais radical.

A chegada do bólide aos concessionários, em Abril, é acompanhada do pacote M Performance para melhorar as características do chassis e da aerodinâmica.

Afinal, trata-se de dar mais impacto, com um visual ainda mais exclusivo, aos 460 e 550 Nm debitados pelo bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros.

Impacto visual assegurado

E há muito para entreter, com a introdução de vários componentes em plástico reforçado com fibra de carbono.

Entre eles contam-se o spoiler dianteiro e os elementos para rodear as entradas de ar à frente.

Saias laterais no mesmo material, assim como nas molduras dos retrovisores, reforçam o visual, sendo dadas ainda duas opções para a asa traseira.

A primeira assume a forma de um pequeno spoiler a prolongar o tejadilho enquanto sobre a porta da bagageira são dadas duas asas traseiras à escolha.

A completar o conjunto está um novo difusor traseiro, também em fibra de carbono, para guardar os quatro escapes ao centro.

Os silenciadores de escape em titânio, além do seu baixo peso, oferecem uma estética inconfundível.

A banda sonora do sistema dispõe de válvulas controladas por via electrónica, para reforçar ou diminuir o som segundo o modo de condução seleccionado.



A suspensão M Performance preparada para o novo BMW M2 confere-lhe ainda mais agilidade nas curvas mais acentuadas.

As molas ajustáveis permitem baixar até 10 mm a distância ao solo, para uma condução vibrante como se estivesse em pista.

As jantes em alumínio forjado, com 20 polegadas à frente e 21 atrás, podem ser encomendadas em M Frozen Gold Bronze ou M Jet Black Mate.

Fibra de carbono a bordo

A radicalização estética prossegue a bordo, com os bancos M Sport e os painéis revestidos a Alcantara e a fibra de carbono.

O volante M Performance Pro tem uma área de aderência em Alcantara com apoios para os polegares para uma maior precisão nas curvas.



Já o volante M Performance é proposto com materiais de elevada qualidade que dão a sensação de conduzir o verdadeiro carro de corrida que é o BMW M2.

E o sentimento de competição é reforçado pelas patilhas em fibra de carbono para engrenar as oito velocidades da transmissão automática.

A distinção a bordo do BMW M2 é complementada por tapetes em veludo com pespontos em cores contrastantes e o símbolo M Performance em destaque,

A tampa do depósito de combustível, também é fibra de carbono, é destacada pelo logótipo da divisão M.

O resultado final está bem à vista: um BMW M2 que ostenta sem vergonha todo o seu poder na pista e na estrada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?