A BMW voltou a acertar na receita para recriar coupés de alto desempenho: o renovado M2 não está apenas mais potente mas também o chassis foi recalibrado para fazer as delícias dos seus entusiastas... e sempre com tracção traseira.

BMW M2 actualizado: mais potência para maior gozo ao volante

O bloco M TwinPower Turbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha ganhou mais 20 cv para chegar a uns delirantes 480 cv e o binário subiu de 550 para 600 Nm apenas na versão com caixa automática.

Mantém-se como padrão essa transmissão M Steptronic de oito relações velocidades mas os mais puristas têm direito à opcional caixa manual de seis velocidades com a função Gear Shift Assistant.

Esta evolução mecânica permite-lhe "roubar" uma décima de segundo no sprint dos zero aos 100 km/hora, sendo de quatro segundos na versão com caixa automática e 4,2 segundos na transmissão manual.

A velocidade máxima está tabelada nos 250 km/hora mas, com o pacote M Driver opcional, é libertada até aos 285 km/hora.

A BMW promete uma resposta mais rápida do acelerador graças às mudanças introduzidas no seu mapeamento, para uma reacção mais rápida ao pisar do pedal.

"Decoração" M a condizer

Não é fácil descobrir por fora quais as alterações estéticas introduzidas neste BMW M2 coupé, com as mais visíveis a verificarem-se nas ponteiras de escape em preto e nos novos emblemas do desportivo.



Somam-se ainda novas cores para a carroçaria, com o destaque a ser dado aos tons Java Green, Voodoo Blue, Grigio Telesto e Twilight Purple da linha BMW Individual.

Equipa ainda novas jantes M em liga leve com acabamento Jet Black, sendo de 19 polegadas no eixo dianteiro e de 20 no traseiro, combinadas com pneus de pista se incluir o pacote opcional M Race Track.

O desenho do habitáculo semelhante ao da nova Série 1 reflecte o cuidado nos acabamentos, ganhando o visor Curved Display a juntar a instrumentação e o multimédia.

O infoentretenimento recebe o sistema operacional BMW 8.5 para suportar a última geração do iDrive, com o condutor a ganhar um novo volante M com superfície plana como se quer num desportivo.



Os bancos M Sport em pele Vernasca, que são opcionais, podem ser configurados numa variante bicolor vermelho/preto.

Caso não o satisfaça, pode sempre optar pelos bancos M Carbon com regulação eléctrica que acompanham o pacote M Race Track.

Já disponível para encomenda, o BMW M2 coupé arranca nos 95 mil euros antes das devidas personalizações, começando nos 97.420 euros com a caixa manual de seis relações.

