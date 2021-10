BMW M135i xDrive: mecânica renovada para dar mais emoção

A BMW "transferiu" para o renovado BMW M135i xDrive todas as características inspiradas na versão de competição do seu quatro cilindros de alto desempenho.

As qualidades de desempenho foram aprimoradas, e a banda sonora debitada pelo escape que se ouve a bordo tornam a experiência de condução ainda mais emocionante.

Os 306 cv e 450 Nm debitados pelo TwinPower Turbo de 2.0 litros estão agora aproveitados com mais eficácia para uma condução mais dinâmica.

Explorar os limites

As alterações mecânicas incidiram ainda na melhoria do chassis e na optimização da tracção, de maneira a explorar os limites do carro, especialmente em curvas a alta velocidade.

Para isso, os valores de curvatura das rodas dianteiras do BMW M135i xDrive foram aumentados para melhor absorver as forças laterais em curva.

Foi acrescentada uma nova montagem hidrométrica para "prender" os braços da suspensão dianteira, enquanto os suportes no eixo traseiro também foram redesenhados.

Recalibrados foram igualmente os sistemas de molas e de amortecimento para uma melhoria significativa no comportamento em curva.

Mais e melhor

O BMW M135i xDrive integra de série um limitador de deslizamento na unidade de controlo do motor. Esta solução permite que o controlo da tracção seja agora dez vezes mais rápido do que nos sistema convencionais.





De série é também o diferencial mecânico de deslizamento limitado no eixo dianteiro, integrado na transmissão Steptronic Sport de oito velocidades, que reforça a transferência de binário à roda dianteira com melhor aderência.

As funções habituais de controlo dinâmico de estabilidade (DSC) são complementadas pela unidade de controlo de Desempenho, optimizando o comportamento do carro nas travagens.

A direcção e os travões M Sport especialmente ajustados são de série, assim com as jantes M em liga leve de 18 polegadas, sendo opcionais as de 19 polegadas.

O escape duplo facilita a entrega de potência do motor com sua contra-pressão reduzida, acompanhado de uma acústica característica.





O som é também transmitido para o habitáculo e amplificado pelos altifalantes do sistema de áudio.

A acompanhar o lançamento está uma nova selecção de cores para para realçar o carácter desportivo do compacto, com destaque para os tons São Paulo Yellow, Frozen Orange e Frozen Pure Grey.

As encomendas para o BMW M135i xDrive já abriram na Alemanha, sendo desconhecido se estará disponível no nosso país e por que preço.

