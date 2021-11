BMW M celebra 50 anos com símbolos e cores especiais

Os 50 anos da divisão Motorsports só acontecem a 24 de Maio do próximo ano mas a BMW deu já o tiro de partida para assinalar a data.

E nada melhor do que arrancar as celebrações com o lançamento de um logótipo especial e novas cores para distinguir os desportivos da marca bávara.

Já a partir de Janeiro de 2022, qualquer cliente de um BMW M ou de qualquer outro modelo equipado com o pacote M Sport terá o seu carro decorado com o novo emblema.

Inspirado no clássico logótipo da BMW Motorsport, o símbolo da marca é cercado por semicírculos azuis claro e escuro, e vermelho em fundo branco.

O emblema associado à divisão Motorsports desde a sua criação em 1972 pode ser colocado no capô, na porta da bagageira e nos cubos das rodas.

São ainda propostos 50 acabamentos de pintura, historicamente significativos para as diferentes épocas da BMW M.

Entre as cores disponíveis para modelos seleccionados estão o Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imola Red ou Frozen Marina Bay Blue.

A BMW M será enriquecida, no próximo ano, com o lançamento do M3 Touring, uma versão especial do M4 Coupé e, possivelmente, o novo M2.

A insígnia alemã assinala que este último desportivo está já num "estágio avançado de desenvolvimento" para entrar na linha de montagem.

E, a 29 de Novembro, será revelado o protótipo xM, que será a base do primeiro modelo electrificado de alto desempenho da BMW M.

