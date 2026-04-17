Com a BMW a saborear ainda a vitória do electrizante iX3 como Carro Mundial do Ano, é avançada uma nova variante mais acessível mas sem deixar de exibir a qualidade de construção imprimida pela construtora germânica.

BMW iX3 tem versão mais acessível com 635 km eléctricos

A sustentar o iX3 40 está a nova tecnologia eDrive de sexta geração (Gen6) que a BMW desenvolveu especificamente para a plataforma Neue Klasse segundo uma arquitectura eléctrica de 800 volts.

São 235 kW (320 cv) e 500 Nm debitados pelo motor montado no eixo traseiro, suficientes para acelerá-lo dos zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos para uma velocidade de ponta de 200 km/hora.

A bateria de 82,6 kWh líquidos que alimenta aquele motor promete até 635 quilómetros de autonomia, ganhando mais 300 quilómetros em dez minutos a 300 kW DC, demorando 21 minutos para carregá-la de dez a 80% da sua capacidade.

Em corrente alternada, admite recargas a 11 kW, sendo a 22 kW uma opção imprescindível para concretizar a operação de zero a 100% em 4h15, sem esquecer as várias funções de carregamento bidireccional que o SUV comporta.

Configurações idênticas

Face ao topo de gama iX3 50 xDrive, é idêntica a configuração de série da variante iX3 40, como acontece na sua estética interior e exterior.

Em particular destaque a bordo está o ecrã Panoramic iDrive, com o assistente pessoal "inteligente" a ter um papel central no conceito operacional do sistema de infoentretenimento do SUV.

Essa aposta reflecte-se na integração do Amazon Alexa+, com esta solução de inteligência artificial generativa a compreender a linguagem e ser capaz de formular as suas próprias respostas.

A tecnologia permite interacções vocais mais naturais e intuitivas, suportando o acesso a bases de conhecimento externas, serviços na "nuvem" e conteúdos multimédia, bem como o controlo das funções do veículo.

O novo BMW iX3 40 chega aos concessionários nacionais neste Verão por um preço de partida de 64.200 euros, contra os 72.900 euros em que começa o iX3 50 xDrive com os seus 345 kW (469 cv) e 645 Nm para 805 quilómetros eléctricos.

Texto: P.R.S.

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