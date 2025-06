BMW iX3 nos testes finais antes da estreia em Munique

A BMW já lançou para a estrada o novíssimo iX3 100% eléctrico que irá estrear oficialmente em Setembro quando abrirem as portas do salão automóvel de Munique.

Ainda sob a forma de protótipo, e com uma camuflagem que só esconde os pormenores, o primeiro modelo da linha Neue Klasse está já na recta final dos ensaios dinâmicos que está a realizar em Miramas no sul de França.

Maior autonomia, carregamento mais rápido e um posto de condução ainda mais tecnológico apoiado por quatro "super cérebros" definem o Sports Activity Vehicle.

Fiel ao protótipo

Se no estilo se percebe por fora uma inspiração directa do Vision Neue Klasse X, é a bordo que está o principal foco de atenção, logo patente no Panoramic iDrive.

A constituí-lo está o Panoramic Vision com os dados mais relevantes da condução exibidos numa faixa preta a toda a largura do pára-brisas, com o visor head-up 3D a projectar informações para a navegação e a condução automatizada.

Ao centro realça-se o ecrã multimédia em forma de paralelogramo numa montagem mais ergonómica, com o infoentretenimento a ser alimentado pelo novo sistema operativo X da BMW, aliado à inteligência artificial e com menus mais simplificados.

Já o volante adopta controlos que se iluminam quando acionados, exibindo os ícones correspondentes a operações como o multimédia ou os auxiliares à condução.

Até 800 km com uma carga

A BMW mantém em segredo os dados técnicos do novo iX3 mas sempre adiantou que se baseia em propulsores eléctricos mais leves e compactos, alimentados por novas baterias com maior densidade de energia para a sexta geração da tecnologia eDrive (Gen6).

Em estreia neste SAV, este sistema promete uma autonomia combinada até 800 quilómetros, podendo recuperar em dez minutos até 350 quilómetros se carregado a 400 kW graças à arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma.

À semelhança dos futuros modelos da linha Neue Klasse, terá funcionalidades como o V2L (Vehicle to Load) para alimentar aparelhos eléctricos, V2H (Vehicle to Home) para fornecer energia à casa, e V2G (Vehicle to Grid), para alimentar a rede eléctrica pública.

O "super cérebro" Heart of Joy, aliado ao controlo de desempenho dinâmico da BMW, eleva a dinâmica de condução a um novo patamar, ao actuar sobre a travagem e aceleração, assim como a regeneração de energia ou a estabilidade do veículo.

A solução permite que ambos os grupos de sistemas operem em conjunto com tempos de reacção na ordem de milissegundos graças ao seu poder computacional.

A estreia oficial do BMW iX3 está agendada para o salão automóvel de Munique que irá decorrer de 9 a 14 de Setembro na capital da Baviera.

