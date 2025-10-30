BMW iX3 estreia-se em Lisboa com tecnologia lusa da Critical TechWorks

As reservas abriram no princípio de Setembro mas só esta semana foi exibido ao vivo em Lisboa o novíssimo iX3 eléctrico da BMW… com tecnologia portuguesa da Critical TechWorks!

Primeiro modelo de produção da nova geração Neue Klasse, esta plataforma com arquitectura eléctrica de 800 volts representa a maior revolução tecnológica do grupo alemão nos últimos 50 anos.

Será, por isso, a base dos novos veículos da marca, sem esquecer as atualizações de modelos actuais, ou não comportasse ela avanços estruturais ao nível do chassis, bateria e gestão dos motores.

É também a primeira geração a funcionar sobre um ecossistema digital verdadeiramente integrado, ao integrar quatro "supercomputadores" a bordo, sendo uma parte alargada da sua tecnologia desenvolvida no nosso país.

A chegada do novo BMW iX3 aos concessionários nacionais está prevista para Março com um preço de partida de 72.900 euros para a versão iX3 50 xDrive com 469 cv e autonomia combinada até 805 quilómetros.

Neue Klasse revolucionário

"O Neue Klasse é mais do que uma linha de modelos; é uma filosofia, um conceito e uma plataforma que marca a próxima era", sublinha o responsável pela comunicação corporativo da BMW Portugal.

"O novo iX3 é a concretização desta visão da marca que agora se reinventa", diz João Trincheiras, sendo uma parte significativa da tecnologia" destes novos modelos" desenvolvida pela Critical TechWorks (TCW) em território nacional.

Nas soluções presentes no novo SUV com contributo luso está o Panoramic iDrive, centrado no condutor segundo a abordagem Olhos na Estrada, ao aliar uma experiência digital imersiva e personalizada a funcionalidades de realidade aumentada.

Somam-se ainda sistemas avançados de condução assistida, como o Modelo Digital da Estrada e a Previsão de Mudança de Faixa, e funcionalidades de aprendizagem contínua com reprocessamento de dados em tempo real.

A nova geração da aplicação MyBMW, e a infra-estrutura que permite actualizações remotas do software, para manter os veículos tecnologicamente atualizados ao longo do ciclo de vida, têm igualmente "mão" da TCW.

Soluções de eficiência

A empresa também está envolvida no desenvolvimento de soluções de eficiência que permitam um plano de produção mais inteligente e optimizar a logística através da digitalização, entre outras operações internas do grupo.

Para a directora de operações da CTW, "este percurso comprova a força do talento português" ao "transformar desafios como a digitalização, a inteligência artificial e a sustentabilidade, em soluções tecnológicas que impulsionam a mobilidade do futuro".

Christine Marconcin afirma que esse percurso continuará a fortalecer-se ao longo do próximo ano, "consolidando Portugal como um pólo estratégico de inovação no sector automóvel".

