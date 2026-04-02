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BMW iX3 é o novo Carro Mundial do Ano

17:46 - 02-04-2026
 
 
BMW iX3 é o novo Carro Mundial do Ano

Foi uma "guerra" automóvel entre titãs germânicos: se o eléctrico Mercedes-Benz CLA venceu em Janeiro o troféu de Carro Europeu do Ano, o BMW iX3 foi votado quarta-feira como Carro Mundial do Ano, e como Eléctrico Mundial do Ano.

Os votos dos 98 jornalistas de 33 países que constituíam o júri elegeram o SUV entre 58 concorrentes, numa votação final em que só foi acompanhado pelo Hyundai Palisade e pelo Nissan Leaf.

Nas restantes categorias a concurso, o Lucid Gravity venceu como Carro de Luxo do Ano, ficando o Desportivo Mundial do Ano para o Hyundai Ioniq 6 N.

O Citadino Mundial do Ano foi ganho pelo chinês Firefly, enquanto o Design Mundial do Ano foi conquistado pelo Mazda6e, que em Portugal foi votado o Eléctrico do Ano.

O terceiro prémio para a BMW foi atribuído ao director executivo Oliver Zipse, distinguido com o troféu Personalidade Mundial do Ano.

Texto: P.R.S.

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