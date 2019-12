BMW iX3 confirma produção: 285 cv de pura electricidade!

Há pouco mais de ano e meio, a BMW tinha revelado no Salão Automóvel de Pequim a variante 100% eléctrica do X3, ainda como protótipo, sem avançar o grupo propulsor que o iria animar.

Todas essas dúvidas ficaram esta quarta-feira esclarecidas: o BMW iX3 irá entrar em produção na China, já no próximo ano, em parceria com a Brilliance Automotive.

Equipado com uma bateria de 74 kWh para uma autonomia de 440 quilómetros, segundo a norma WLTP, o primeiro veículo desportivo puramente eléctrico da marca germânica é pioneiro do BMW eDrive de quinta geração.

A "movê-lo" está um motor eléctrico de 290 cv a impulsionar as rodas traseiras, para uma maior eficiência na condução. O binário de 400 Nm permite uma forte aceleração inicial, mantendo um nível elevado mesmo a alta velocidade.

Será esta tecnologia completamente remodelada que, a partir de 2021, também será implementada no BMW i4 e no BMW iNEXT.

Significa isto que a unidade motriz e a bateria são escalonáveis de forma flexível em termos de conteúdo de potência e de energia, podendo ser utilizadas em diferentes concepções e segmentos de veículos.

A BMW assegura no iX3 uma experiência de condução dentro dos padrões da marca, combinada com uma eficiência excepcional. Para este resultado, em muito contribuiu a centralização do motor eléctrico, do sistema electrónico e da transmissão na mesma unidade.

Resulta assim que o espaço de instalação necessário e o seu peso são consideravelmente reduzidos.

Também a bateria, instalada numa posição extremamente plana no piso do SUV, permite que o BMW iX3 não perca espaço para ocupantes e bagagem em relação ao X3 convencional.

Assumido é que a bateria, após o fim do seu ciclo de serviço, terá uma nova "vida" como pilha estacionária.

