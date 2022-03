BMW iX1: 'eléctrico' chega este ano com 440 km de autonomia

A BMW vai lançar uma variante 100% eléctrica da próxima geração do X1 no final deste ano.

O novo modelo foi confirmado por Oliver Zipse, presidente da BMW, na conferência anual do grupo automóvel.

E, à semelhança do que está a fazer com o novo i7, a marca de Munique irá revelar as suas "feições" a conta-gotas.

Como no iX3, a dianteira do compacto é marcada pelos faróis LED com gráficos angulares.

A grelha destaca-se no conjunto, com as entradas de ar do pára-choques destacadas a azul.

Sabido é que, quer o X1, quer o iX1 herdarão a mais recente tecnologia de conectividade do futuro XM, e das renovações do Série 3 e do X7.

Além do sistema operativo 8 da BMW, comportará igualmente a quinta geração da tecnologia eDrive.

A autonomia oscilará entre os 410 e os 440 quilómetros mas nada foi adiantado sobre a capacidade da bateria nem da motorização eléctrica.

A BMW conta expandir a sua gama, ainda este ano, com 15 modelos 100% electrificados.

