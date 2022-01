Gostava de mudar a cor do seu carro com um simples toque? A BMW teve a mesma ideia e pegou no novíssimo SUV eléctrico iX para demonstrar a inovadora tecnologia no CES 2022.





BMW ''inventa'' SUV que muda de cor em dois segundos

Para além de revelar o M60, que se torna o modelo mais potente da gama BMW iX, a insígnia bávara mostrou ainda o iX Flow no salão tecnológico que está a acontecer em Las Vegas.

Nesta versão em estilo protótipo, a carroçaria muda de branco para cinzento-escuro em apenas dois segundos, como se se quisesse confundir com a paisagem.

A nova tecnologia de electroforese, desenvolvida com a E Ink, oferece mais opções de personalização e permite aumentar a autonomia eléctrica da bateria.

A funcionalidade não deixou de impressionar os automobilistas que se cruzaram com o BMW iX Flow nas ruas de Las Vegas.

A fabricante alemã conseguiu alcançar este feito graças a um envoltório que se ajusta de forma perfeita à carroçaria do SUV.

O revestimento contém milhões de micro-cápsulas da espessura de um fio de cabelo, com pigmentos brancos com carga negativa e pigmentos pretos com carga positiva.

Estimulado por sinais eléctricos, as micro-cápsulas "abrem-se" para espalharem os pigmentos coloridos sobre a superfície do SUV.





A nova tecnologia permite melhorar o ambiente a bordo, com a BMW a sublinhar que uma carroçaria pintada de branco "reflecte mais a luz do sol do que uma superfície preta".

Com tempo quente, portanto, será adequado optar por uma cor ligeira para reduzir a temperatura no habitáculo.



Se o tempo estiver frio, o condutor pode escolher uma cor escura para absorver mais calor e, portanto, aquecer o interior.





Essas opções também reduzem o consumo de electricidade do carro e maximizar a sua autonomia.

Como projecto ainda em desenvolvimento que é, não foi avançada uma data de lançamento ou preço para a nova tecnologia E Ink.

