BMW i5 eDrive40 Touring: uma bela alternativa eléctrica aos SUV

Apesar de terem uma qualidade de condução bem superior, as carrinhas familiares mantêm-se à sombra dos SUV.

Marcas como a BMW acreditam que estes modelos continuam a ter uma clientela própria, sendo o i5 Touring uma das opções eléctricas do momento para transportar a família com todo o conforto.

São 340 cavalos de potência o que a variante eDrive40 oferece logo na entrada de gama, com a autonomia a passar para lá dos 550 quilómetros.

Elegância desportiva

Sem surpresa, a BMW i5 eDrive40 Touring segue os mesmos passos mecânicos e tecnológicos da berlina mas com um impacto na estrada muito mais pujante.

As linhas mais dinâmicas marcam uma ruptura com o passado, embora o seu perfil muito esguio não mude em nada uma elegância muito chique.

Não foi em vão que os estilistas da BMW conseguiram dar-lhe um visual muito bonito, ao misturarem a tradição das Touring com linhas simples e modernas.

E nem vale a pena preocupar-se com o tamanho da carrinha na cidade porque, graças à direcção às quatro rodas, as manobras ficam muito mais fáceis.

Familiar por natureza

Bem construída e com acabamentos de excelência, é evidente a sensação de solidez que transmite a bordo, sem esquecer o conforto para os cinco ocupantes.

Para quem viaja atrás, o acolhimento é idêntico ao oferecido pela berlina: os 2,99 metros que separam os dois eixos deixa esticar as pernas sem constrangimentos, com os bancos a darem um bom envolvimento.

Sendo uma estradista por natureza, é também muito prática à conta duma bagageira capaz de levar quase toda bagagem que é preciso para umas belas férias.

São 570 litros a capacidade que oferece, bem à frente dos rivais mais próximos ou não tivesse a carrinha mais de cinco metros de comprimento.

Não falta tecnologia…

Muito refinado, o interior é definido por um posto de condução moderno e muito tecnológico, logo patente no visor encurvado que junta a instrumentação ao infoentretenimento.

Imponente e totalmente conectado, o ecrã multimédia é caracterização pela ligação 5G com actualizações remotas e toda uma série de funções dedicadas à electromobilidade da carrinha.

Não é fácil navegar nos menus, é certo, mas o selector na consola central facilita o acesso às funcionalidades mais comuns sem ser preciso tirar os olhos da estrada.

Há também uma linha de equipamentos de última geração, como o visor head-up de realidade aumentada, o tejadilho panorâmico em vidro e o potente sistema de áudio Bowers & Wilkins com 18 altifalantes.

… nem conforto!

Ainda o "piloto" do Aquela Máquina está a compor-se em frente ao volante e sente de imediato o ambiente desportivo que a BMW confere aos seus modelos.

A posição de condução baixa e os bancos muito envolventes dão aquele toque dinâmico muito específico que a marca de Munique imprime às suas criações.

E nem é preciso de preocupar-se com o frio que faz na rua porque os bancos à frente e atrás são tão aquecidos que parece que está uma lareira a bordo.

Brincadeiras à parte, importa saber como é que se portam os 340 cv e 430 Nm nesta BMW i5 eDrive40 Touring ao mais leve toque no acelerador.

Nada mal como se quer numa carrinha capaz de fugir ao trânsito na cidade, e sem perder a agilidade na estrada que os 2.200 quilos que pesa fariam recear.

Feita para devorar quilómetros

É na auto-estrada que se percebe como é fantástica esta devoradora de quilómetros: em pouco mais de seis segundos já está a bater nos 100 km/hora.

E, nas ultrapassagens, basta carregar na patilha do lado esquerdo do volante para ter a potência total… desde que não demore mais de dez segundos a fazer a manobra!

A direcção muito assistida convida a uma condução suave e, apesar das enormes rodas de 21 polegadas, o amortecimento é muito eficaz.

Sim, as acelerações são muito viciantes e a suspensão pneumática ajuda a manter uma atitude perfeitamente plana sem perder estabilidade lateral.

Imperturbável é o chassis a eliminar curvas atrás de curvas com um simples movimento no volante, trunfos nada fáceis de encontrar a bordo dum SUV.

Saúda-se também a boa recuperação de energia na travagem adaptativa, que pode ser reforçada através das patilhas na coluna de direcção.

Elogia-se os consumos equilibrados (16,7 kWh/100 km), o que torna admissível na bateria de 83,91 kWh brutos uns bons 350 a 400 quilómetros de autonomia antes de ser preciso parar para recarregá-la.

O i5 Touring assume-se como um belo presente para quem está ainda indeciso (ou desconfiado) das virtudes da electromobilidade.

O prazer de condução está assegurado e o desempenho é mais do que suficiente nesta versão eDrive40, sempre com uma suavidade incomparável.

Não está ao alcance de todos, no entanto: a arrancar nos 78.995 euros, a que se somam as exigidas opções, o preço "chave na mão" chega aos 97.950 euros já com taxas e impostos incluídos.

