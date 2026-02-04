 Pesquisa
BMW i3 arranca pré-produção; modelo de estrada só em 2027

12:46 - 04-02-2026
 
 
A fábrica da BMW em Munique vai entrar numa nova fase com o arranque dos primeiros i3 de pré-produção, para depois começar a fabricar no segundo semestre deste ano o carro que irá chegar aos concessionários em 2027.

Construído sobre a plataforma Neue Klasse com arquitectura eléctrica de 800 volts, percebem-se as linhas esguias desta berlina compacta, mesmo se os pormenores estão "escondidos" sob uma película de camuflagem.

Muito menos há detalhes técnicos dos motores e respectivas potências que irão equipar a gama, assim como as capacidades das baterias e das suas autonomias ou potência.

Sabido é que irá partilhar as soluções tecnológicas que suportam o BMW iX3, com o posto de condução a dispensar a instrumentação convencional para assumir o conceito Panoramic Vision na parte inferior do pára-brisas

"A produção de veículos de pré-série é um marco importante para a nossa fábrica", sublinha Peter Weber, responsável pela instalação fabril do grupo alemão em Munique.

"Pela primeira vez construímos um BMW i3 por inteiro com tecnologias de produção de ponta e processos conectados por via digital".

Nos próximos meses serão aplicadas as "lições" aprendidas para refinar ainda mais os processos para a produção em série da berlina.

TEMAS:

BMWBMW i3híbridoeléctrico
