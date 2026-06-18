BMW i3 antecipa abertura de reservas com especial First Edition

Os primeiros BMW i3 só chegam ao nosso país no Outono mas, "devido à forte procura" como explica a insígnia germânica, o segundo modelo da Neue Klasse já pode ser encomendado antes do lançamento oficial no mercado.

Em causa está uma óbvia variante 50 xDrive as First Edition com um completo equipamento e amplas possibilidades de personalização, para realçar os 345 kW (469 cv) e 645 Nm passados às quatro rodas, e para a autonomia até 906 quilómetros.

"O novo BMW i3 é um automóvel revolucionário para nós" ao competir num segmento de grande volume, assume Jochen Goller, membro do conselho de administração do grupo, e responsável pelas áreas de clientes, marcas e vendas.

"Pelo elevado nível de interesse neste modelo, já pudemos constatar que será muito bem recebido", razão mais do que suficiente para as encomendas europeias da versão de lançamento abrirem esta quinta-feira antes do lançamento oficial no mercado.

Os candidatos à compra poderão configurar o BMW i3 50 xDrive as First Edition com uma série de opcionais para complementar o já extenso equipamento de série do "eléctrico", que já inclui os pacotes M Sport, Iconic Glow e 3D Head-Up Display.

A edição especial de lançamento tem um preço de partida de 74.000 euros, baixando para os 65.500 euros na versão "normal" que será lançado neste Outono com uma autonomia a bater nos 912 quilómetros.

Texto: P.R.S.

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