BMW ensaia camião com motor 'diesel' a hidrogénio

O presente já é eléctrico mas o futuro deverá estar reservado ao hidrogénio: a fábrica de Leipzig do grupo BMW começa a ensaiar esta tecnologia motriz em condições reais num camião de 18 toneladas.

Na sua base está um motor de combustão a gasóleo, no qual o hidrogénio é "queimado" para gerar vapor de água sem praticamente emitir dióxido de carbono.

Neste projecto, o "pesado" tem por missão abastecer a divisão de tecnologia de componentes externos daquela instalação fabril, com peças destinadas à produção de componentes plásticos como pára-choques e spoilers.

Numa segunda fase, passará a abastecer a linha de montagem de veículos com aqueles elementos operando no sistema just-in-time.

Os testes a realizar, quer nas rotas de transporte de longo curso, quer nas operações em redor da fábrica, irão ajudar a identificar soluções logísticas adequadas para veículos com motores a combustão de hidrogénio.

A BMW explica que o motor de combustão a hidrogénio, baseado na tecnologia diesel, facilita a integração e manutenção em veículos já existentes

"Este motor oferece desempenho e robustez comparáveis aos dum motor a gasóleo sob cargas elevadas e em situações que envolvem perfis de condução dinâmicos", destaca a construtora germânica.

Face à tecnologia de célula de combustível, especifica a BMW, "o motor a hidrogénio é significativamente menos sensível a variações na qualidade do combustível, podendo, assim, garantir maior disponibilidade".

Texto: P.R.S.

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