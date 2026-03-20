BMW confirma i3 Touring eléctrica; estreia poderá ser ainda neste ano

Ainda o novo BMW i3 está a "saborear" o impacto que provocou esta semana na electromobilidade premium, e já a construtora de Munique confirma que haverá uma variante Touring.

Não será apenas aquela linha a ser reforçada por uma carrinha eléctrica porque o mesmo irá acontecer na Série 3 a combustão.

"Os clientes empresariais e as famílias ficarão particularmente satisfeitos", explicou Oliver Zipse, director executivo da marca durante a apresentação do BMW i3; "a Touring sempre foi um dos seus carros favoritos".

Mesma mecânica

Tendo como base óbvia a mesma plataforma Neue Klasse, significa que deverá equipar os mesmos grupos motopropulsores que nesta primeira fase estão limitados à opção única 50 xDrive.

A equipar esta versão estão dois motores capazes de "produzirem" até 345 kW (469 cv) e 645 Nm, alimentados por uma bateria de 108,7 kWh que na futura BMW i3 Touring deverá oferecer uma autonomia combinada de 850 quilómetros.

Infelizmente, a insígnia germânica não "explicou" quando a carrinha será apresentada, mas poderá acontecer ainda este ano à medida que são expandidas as gamas dos i3 e iX3.

As novidades não deverão ficar-se apenas neste patamar porque na calha está igualmente o futuro M3 eléctrico tendo como inspiração o protótipo Vision Driving Experience.

Texto: P.R.S.

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