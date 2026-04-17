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BMW Alpina revela ''carta de intenções'' em filme

13:07 - 17-04-2026
 
 
BMW Alpina revela ''carta de intenções'' em filme

É uma verdadeira carta de intenções o que a BMW Alpina propõe em vídeo tendo os Alpes como pano de fundo no arranque deste novo capítulo da insígnia germânica de luxo.

Os modelos que dali nascerão irão focar-se na velocidade mas menos na desportividade, como é explicado no vídeo de apresentação.

"Encontramos beleza na sofisticação e criamos automóveis que dominam tanto o desempenho como o conforto" para aqueles estradistas que procuram uma condução excepcional em viagens longas e rápidas.

Modelos exclusivos, produzidos em fábricas seleccionadas do grupo BMW, irão exibir detalhes distintos e elementos personalizados sob as cores icónicas herdadas da Alpina que definem o carácter único da marca.

Texto: P.R.S.

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