BMW Alpina exibe novo símbolo que irá decorar os seus carros de luxo

Ainda não há carros novos mas já está decidido o símbolo que irá adornar os capôs: a Alpina acaba de revelar o logótipo que confirma a integração da marca no grupo BMW no arranque de 2026.

O novo emblema que homenageia a herança da insígnia alemã numa evolução para a era moderna, recupera o corpo da borboleta e a cambota definidos por linhas claras e concisas.

O desenho do emblema transmite uma execução precisa e refinada que está perfeitamente adequada ao posicionamento exclusivo da construtora

Sem qualquer novidade para apresentar, sabe-se que os futuros BMW Alpina serão produzidos em fábricas seleccionadas do grupo automóvel, devidamente adaptadas para responder aos altos padrões esperados da marca.

Essas qualidades permitem uma extraordinária gama de opções de personalização, garantindo aos clientes a criação de automóveis pessoais e distintos.

