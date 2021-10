Já está aberta ao público a BMcar Aliados, bem no centro do Porto, com as principais novidades da gama automóvel do grupo BMW.

A nova loja da BMcar, com 220 metros quadrados, teve como autor do projecto o arquitecto José Martínez.

A BMcar Aliados assume-se como uma loja conceptual de luxo, enaltecendo o carácter, a tecnologia e a irreverência de cada automóvel.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?