BMcar investe 2,5 milhões de euros em Guimarães

A BMcar prossegue a expansão nacional com a abertura duma nova concessão comercial em Guimarães, num investimento que ascende a 2,5 milhões de euros.

O espaço assume-se como um dos primeiros concessionários no mundo a introduzir os mais recentes retail standards das marcas do grupo BMW.

A BMcar Guimarães faz parte do plano estratégico Out of Your Mind, tendo como objectivo assegurar uma cobertura geográfica de proximidade para reforçar os níveis de serviço e fidelização dos seus clientes.

Além da venda dos novos modelos da BMW, o espaço distingue ainda viaturas e serviços da BMW Premium Selection, Mini Next, BMW Service, Mini Service e os serviços financeiros do BMW Bank.

"Ter uma presença física em Guimarães era um desejo antigo que agora conseguimos concretizar", sublinha o director Pedro Rodrigues, que aponta à conquista duma quota de 10% nas operações nacionais nos próximos três anos.

A BMcar irá abrir um novo espaço em Famalicão até ao final do ano, sem esquecer os investimentos nas suas actuais localizações e na plataforma digital BMcar Online.

