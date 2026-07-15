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BMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW Motorrad

11:43 - 15-07-2026
 
 
BMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW MotorradBMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW MotorradBMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW MotorradBMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW MotorradBMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW MotorradBMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW MotorradBMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW Motorrad
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Já estão abertas as portas no Porto daquele que é considerado o maior concessionário BMW Motorrad da Europa pelas mãos da BMcar após um investimento de 2 milhões de euros.

O novo pólo de 2.000 metros quadrados, que combina um espaço de exposição e serviços de pós-venda dedicados às "duas" rodas" da marca germânica, assenta num conceito que junta estilo de vida, turismo e mobilidade urbana.

O showroom reúne modelos de todos os segmentos da gama BMW Motorrad, desde as Adventure e Touring até às Sport e Urban Mobility.

O espaço inclui algumas das mais recentes novidades da marca, como a nova BMW F 450 GS, assim como soluções de mobilidade eléctrica como são exemplos as BMW CE 02 e BMW CE 04.

A assistência técnica é prestada por uma equipa de técnicos especializados numa oficina de 200 m² com capacidade para realizar cerca de 400 intervenções por mês.

"O novo espaço reforça a ambição da BMcar em afirmar a BMW Motorrad como uma referência em Portugal", explica o director executivo Pedro Rodrigues.

A empresa pretende liderar o mercado português da BMW Motorrad até ao final de 2027, com uma quota de mercado estimada em redor dos 15%.

Texto: P.R.S.

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