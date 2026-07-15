BMcar inaugura no Porto maior concessionário europeu da BMW Motorrad

Já estão abertas as portas no Porto daquele que é considerado o maior concessionário BMW Motorrad da Europa pelas mãos da BMcar após um investimento de 2 milhões de euros.

O novo pólo de 2.000 metros quadrados, que combina um espaço de exposição e serviços de pós-venda dedicados às "duas" rodas" da marca germânica, assenta num conceito que junta estilo de vida, turismo e mobilidade urbana.

O showroom reúne modelos de todos os segmentos da gama BMW Motorrad, desde as Adventure e Touring até às Sport e Urban Mobility.

O espaço inclui algumas das mais recentes novidades da marca, como a nova BMW F 450 GS, assim como soluções de mobilidade eléctrica como são exemplos as BMW CE 02 e BMW CE 04.

A assistência técnica é prestada por uma equipa de técnicos especializados numa oficina de 200 m² com capacidade para realizar cerca de 400 intervenções por mês.

"O novo espaço reforça a ambição da BMcar em afirmar a BMW Motorrad como uma referência em Portugal", explica o director executivo Pedro Rodrigues.

A empresa pretende liderar o mercado português da BMW Motorrad até ao final de 2027, com uma quota de mercado estimada em redor dos 15%.

Texto: P.R.S.

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