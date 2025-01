Motor e-Skyactiv X exclusivo nos Mazda3 e CX-30... e já há preços!

Já estão para encomenda nos concessionários nacionais as evoluções mais recentes dos Mazda3 e Mazda CX-30 equipados com o novo grupo motopropulsor 2.0 e-Skyactiv X de 186 cv e 240 Nm.

Está actualmente disponível nos dois modelos, em combinação com o sistema Mazda M Hybrid 24V, para maior poupança de combustível e diminuição das emissões poluentes.

A integração da tecnologia SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition – Ignição por Compressão Controlada por Faísca) alia a agilidade dum desportivo a gasolina com a eficiência de um motor a gasóleo.

Nesse domínio, o Mazda3 regista consumos combinados de 5,5 a 6,1 litros por cada 100 quilómetros (123 a 135 g/km), sendo de 6,5 litros/100 km e de 146 g/km na versão hatchback com tracção integral.

O Mazda CX-30 com a mesma mecânica mild hybrid tem consumos de 5,7 e 6,3 litros/100 km (129 a 140 g/km), com os números da variante AWD a cifrarem-se nos 6,2 a 6,6 litros/100 km e nos 138 a 147 g/km.

Tecnologia mais evoluída

Aos dois modelos somam-se uma conectividade avançada, com o assistente vocal Alexa integrado no sistema de infoentretenimento, e uma navegação melhorada baseada na "nuvem".

No campo da segurança activa e apoio à condução, ambos os modelos equipam o pacote i-Activsense com travagem de emergência autónoma, assistência "inteligente" à velocidade, e apoio à velocidade de cruzeiro e ao tráfego.

A construtora explica que, nas versões de tracção integral de ambas as propostas, o sistema i-Activ AWD oferece elevados níveis de aderência e estabilidade em todas as situações de condução.

Preços e acabamentos

Nos acabamentos, mantém-se a edição especial Nagisa lançada em 2024 dos seis níveis que compõem os Mazda3 e Mazda CX-30, com pormenores distintos por fora e por dentro .

A completar ambas as gamas estão as linhas Takumi e Homura, sem esquecer as tradicionais Exclusive-Line e Centre-Line, com a Prime-Line a dar entrada a ambas as gamas.

Mazda3 Hatchback Preços Prime-Line 35.830 euros Centre-Line 37.630 a 41.650 euros Homura 37.830 a 43.180 euros Nagisa 39.180 e 41.680 euros Exclusive-Line 39.950 a 46.070 euros Takumi 41.850 a 47.970 euros

Mazda3 Sedan Preços Prime-Line 35.830 euros Centre-Line 37.630 a 41.650 euros Exclusive-Line 39.950 a 43.220 euros Takumi 41.850 a 45.120 euros

Mazda CX-30 Preços Prime-Line 36.550 euros Centre-Line 37.630 a 41.650 euros Homura 37.830 a 43.180 euros Exclusive-Line 39.950 a 46.070 euros Nagisa 40.650 a 46.000 euros Takumi 41.850 a 47.970 euros

