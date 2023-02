Bizzarrini Giotto: V12 atmosférico vai custar 2,5 milhões de euros

Depois de "recuperar" o 5300 GT Revival Corsa que venceu as 24 Horas de Le Mans em 1965, numa edição especial limitada a 24 exemplares, a Bizzarrini avança agora com um hiper desportivo muito elegante.

Chama-se Giotto e é bem mais do uma simples homenagem ao homem que ajudou a criar os Ferrari 250 GT SWB e 250 GTO, e a conceber o icónico V12 da Lamborghini antes de criar a sua própria empresa.

O Bizzarrini Giotto não passa ainda de um projecto desenhado por Giorgetto Giugiaro mas tem todos os condimentos necessários para despertar o interesse dos apaixonados por este tipo de modelos.

A carroçaria em fibra de carbono profundamente esculpida assume as proporções clássicas de um desportivo bem colado ao solo, com a dianteira a reflectir uma postura predatória

As aberturas duplas montadas no capô dos Bizzarrini originais onde se escondem as ópticas LED ultra-finas evoluíram esteticamente para darem um novo carácter visual ao Giotto.

De lado, percebe-se que foi feita uma releitura do pilar B triangular do 5300 GT, enquanto a traseira cria uma espécie de "lágrima aerodinâmica", como explica a marca.

Montado em posição central traseira está um V12 atmosférico, alinhado com uma transmissão de dupla embraiagem com oito relações.

A marca sublinha que o motor irá cumprir as emissões poluentes em vigor mas não indica se irá contar com algum tipo de assistência híbrida para cumprir esse objectivo.

O desenvolvimento do sistema motriz e toda a engenharia associada ficará a cargo de Chris Porritt, que já trabalhou para a Aston Martin, Tesla e Rimac.

"Optámos por não perseguir tempos de aceleração ou recordes por volta, mas desenvolver antes um carro que atraia pilotos experientes que buscam a pureza e a autenticidade", sublinha o engenheiro britânico.

Só mais para o final deste ano serão conhecidos dados técnicos mais específicos do hiper desportivo, com os ensaios dos primeiros protótipos a acontecerem em 2024.

Não se sabe quanto custará o Bizzarrini Giotto nem quantos serão construídos mas, tendo em conta que um dos principais rivais será o Pagani Utopia, o preço final poderá ultrapassar os 2,5 milhões de euros.

