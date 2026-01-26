Bertone Runabout reinventa modernidade em modo retrofuturista

A estreia ao público acontece quinta-feira quando abrirem as portas do salão Rétromobile em Paris mas o novíssimo Bertone Runabout já pode ser apreciado neste primeiro avanço.

A inédita barchetta (ou targa!) segue os mesmos preceitos do Autobianchi A112 Runabout Concept de 1969 em que se inspira, com a linha em U formada pela barra de segurança a replicar um barco de competição daquela época.

As proporções do modelo original foram preservadas nos seus 3,99 metros de comprimento, com a traseira "cortada" de forma abrupta face a uma dianteira desproporcionalmente longa decorada com cavas arredondadas.

O uso da fibra de carbono foi extenso na carroçaria "resgatada" ao Lotus Exige enquanto o chassis é construído em alumínio soldado numa arquitectura extrudida para conseguir um peso inferior a 1.060 quilos.

O interior segue a mesma linha minimalista do original, resumido aos bancos desportivos com estofos em preto e vermelho, e inúmeras inserções de alumínio.

A alimentar o desportivo está um V6 sobrealimentado de 3.5 litros sem qualquer electrificação, aliado a uma caixa manual de seis relações para passar 475 cv e 490 Nm às rodas traseiras de 19 polegadas, sendo de 18 à frente.

Graças a uma relação peso-potência de 2,45 kg/cv, acelera dos zero aos 100 km/h em apenas 4,1 segundos, para uma velocidade de ponta de 270 km/hora.

Números avassaladores face ao "minúsculo" bloco atmosférico de 1.1 litros montado em posição transversal no Autobianchi A112 Runabout Concep com os seus irrisórios 56 cv de potência.

O novo Bertone Runabout está limitado a 25 exemplares nos formatos barchetta ou targa por um preço de partida de 390 mil euros, a que deverão somar-se as respectivas taxas e as devidas personalizações a preceito.

