Bertone recupera Runabout e dá-lhe 500 cv; não é barato…

O restomod foi originalmente apresentado no final de Outubro para agora ser retocado de maneira a realçar ainda mais as linhas em L desenhadas por Marcello Gandini.

Falamos do Bertone Runabout, um roadster furioso baseado no saudoso Autobianchi A112 Runabout Concept que foi estreado no salão automóvel de Turim no mesmo mês… mas há 55 anos!

Sob a estrutura, concebida pela carroçadora italiana como se fosse um barco de competição daquela altura, estava um "minúsculo" bloco atmosférico de 1.1 litros montado em posição transversal.

Os irrisórios 56 cv de potência por ele debitados eram passados às rodas traseiras através duma caixa manual de quatro relações… e nunca passou do protótipo que sempre se assumiu.

Todavia, serviu de base para o Fiat X1/9 e inspirou o desenho do Lancia Stratos que revolucionou o mundial de ralis dos anos 70.

A versão final do restomod está já terminada e o preço definido, com a produção das 25 unidades a arrancar em meados de 2026; à escolha é dada uma configuração barchetta ou targa.

Recuperar o passado

Os "patrões" da Bertone viram no Autobianchi A112 Runabout Concept uma filão de ouro face à saudade que os desportivos dessa época estão actualmente a provocar junto dos adeptos da beleza automóvel.

Nada melhor, por isso, do que trazer de volta à vida este desportivo atípico com um novo modelo que combina o design clássico com a engenharia contemporânea.

O visual deste Bertone Runabout segue os preceitos do protótipo, com uma linha em U formada pela barra de segurança.

As proporções do modelo original também foram preservadas, com a traseira "cortada" de forma abrupta face a uma dianteira desproporcionalmente longa, e decorada com cavas arredondadas para as rodas.

Todavia, foram feitas alterações que eliminaram a lisura do capô enquanto os faróis, originalmente montados nas laterais atrás do condutor, passaram para a frente numa configuração retráctil.

Essencial foi a montagem de retrovisores que o protótipo não tinha, com a principal evolução estética a firmar-se na traseira.

Mesmo se mantém os farolins redondos e a tampa cromada do depósito de combustível, as quatro saídas de escape rectangulares estão integradas na "blindagem" traseira suportada por um generoso difusor.

O interior segue a mesma linha minimalista do original, resumido aos bancos desportivos com estofos em preto e vermelho, e inúmeras inserções de alumínio.

Potente, muito potente

O Bertone Runabout será proposto como barchetta, com o posto de condução a contar com um pequeno corta-vento que obrigará a conduzir de capacete, e como targa com tejadilho removível.

Agora, o que não a carroçadora transalpina não explica são as especificações mecânicas que sustentam o desportivo que entrará em produção em meados do próximo ano.

Sabe-se apenas que será alimentado por um V6 sem qualquer electrificação, com os 500 cv que debita a serem passados às rodas traseiras através duma caixa manual com seis relações muito curtas.

Assumido é o foco na agilidade aliada à potência bruta, como explica a Bertone, para uma experiência de condução incomparável para pilotos apaixonados…

… E convém sublinhar que também deverão ter uma carteira "gorda": cada exemplar tem um preço de partida de 350 mil euros sem contar com taxas e impostos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?