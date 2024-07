Bertone GB110: um hiper carro de 1.100 cv alimentado a lixo

Não há fome que não dê em fartura no mundo dos hiper desportivos de excepção. Agora é a vez da Bertone assumir-se como um construtor automóvel em pleno com o novíssimo GB110.

Como a sigla sublinha, o bólide celebra os 110 anos da insígnia italiana e, com uma produção bem limitada, não deverá levar muito tempo para esgotar antes mesmo de subir à linha de montagem.

Estreado no início de Junho no principado do Mónaco, a marcar o visual aerodinâmico está uma frente invulgar definida por óticas LED encaixadas sobre o pára-choques com uma enorme entrada de ar.

A linha de cintura ascendente é realçada pelas portas com um sistema de abertura em tesoura, enquanto atrás destaca-se o enorme difusor a abrigar duas grandes saídas de escape trapezoidais.

A ligar o carro ao solo estão pneus de 255/30 para jantes de 21 polegadas à frente, e de 335/25 para as rodas traseiras de 22 polegadas.

Interior depurado

O interior dá continuidade ao visual agressivo que o exterior revela mas numa estética bem mais depurada.

O posto de condução é definido por um enorme visor para a instrumentação, com vários botões de ambos os lados do volante, e por um ecrã multimédia para o acompanhante seguir o desempenho do bólide.

Concebido como uma obra de arte, as opções de personalização incluem uma carroçaria totalmente em fibra de carbono e diversas combinações cromáticas inspiradas nos protótipos da Bertone.

Poder total na estrada

Sob o capô está em posição central traseira um V10 biturbo de 5.2 litros com uns impressionantes 1.100 cv e 1.100 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

Números mais do que suficientes para levá-lo em menos de três segundos dos zero aos 100 km/hora ou "esperar" 14 segundos para ultrapassar a fasquia dos 300 km/hora.

Novidade absoluta é a Bertone afirmar que o GB110 é o primeiro hiper desportivo "alimentado" por resíduos plásticos.

Para tal, a construtora associou-se à Select Fuel, detentora duma tecnologia que permite converter materiais de policarbonato em combustível renovável.

Só serão fabricadas 33 exemplares do Bertone GB110 mas, até ao momento, não foram avançados preços nem sequer a data em que a produção será iniciada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?