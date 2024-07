Bertone GB110 revela segredos em vídeo

"Uma fusão da herança, estilo e desempenho genuinamente italianos", sublinhou a Bertone na estreia do GB100 no Top Marques Monaco no início de Junho.

É o primeiro hiper desportivo criado pela insígnia, directamente inspirado nos protótipos dos anos 50 e 60 mas combinado com tecnologias de ponta.

Não foi fácil transformar esta visão artística numa obra prima devidamente homologado para acelerar em vias públicas.

Afinal, são 1.140 cv e 1.100 Nm debitados pelo V10 biturbo de 5.2 litros em posição central traseira, e passados às quatro rodas através duma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

Novidade mesmo é a Bertone afirmar que o GB110 é o primeiro hiper desportivo "alimentado" por resíduos plásticos.

A construtora associou-se à Select Fuel, detentora duma tecnologia que permite converter materiais de policarbonato em combustível renovável.

Mario Ricci, directo executivo da construtora italiana, explica os pontos principais em que assentou o desenvolvimento do bólide, dos quais só serão fabricados 33 exemplares.

