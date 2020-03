Bentley revela novo Mulliner Bacalar no Youtube

Se é um fã acérrimo dos luxuosos modelos da Bentley, esteja atento à apresentação do novo Bacalar, criado pela divisão Mulliner do construtor britânico.

O encontro está marcado para esta terça-feira, a partir das 08h30, no canal da marca no Youtube, numa transmissão em directo a partir do quartel-general de Crewe, no Reino Unido.

Há menos de uma semana, já tinha sido dado um "cheirinho" do que é este Mulliner Bacalar, previsto para ter a sua estreia mundial no cancelado salão automóvel de Genebra.

Na única imagem oficial do segundo modelo de dois lugares da marca nos últimos 80 anos, apenas são visíveis um par de bancos requintados e uma pequena bagageira, com duas malas de viagem, num tom que combina com a cor do habitáculo

Pouco mais se sabe sobre o descapotável, para além de ser um puro GT inspirado no protótipo EXP100 da Bentley. A produção do exclusivo modelo deverá resumir-se entre dez a 12 exemplares, com um preço de venda muito próximo dos 2 milhões de euros.

