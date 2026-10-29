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Bentley mostra como ''desmascarou'' o Torcal 100% eléctrico

18:29 - 29-10-2026
 
 
Bentley mostra como ''desmascarou'' o Torcal 100% eléctrico

Pouco mais dum mês após a estreia do Torcal, a Bentley partilha em vídeo o percurso que levou à concepção do seu primeiro modelo 100% eléctrico antes de desmascará-lo por completo.

Fruto dum programa global de pesquisa, inovação, desenvolvimento e validação, os protótipos e modelos de pré-série foram testados ao longo de mais de 1 milhão de quilómetros em alguns dos cenários mais exigentes do planeta.

No desenvolvimento do Torcal, a Realidade Estendida (XR) foi usada de forma mais abrangente do que nunca, transformando a maneira como a ergonomia e a arquitectura do SUV são projectadas, aprimoradas e validadas.

É também uma oportunidade para apreciar as camuflagens que cobriram o Torcal desde o primeiro momento, cuidadosamente desenvolvidas para acompanharem a evolução do "eléctrico" até à estreia oficial.

Texto: P.R.S.

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