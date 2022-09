É a mais recente evolução desportiva da Bentley: o Flying Spur ganhou a designação Speed após receber o potente bloco W12 biturbo.

Bentley Flying Spur Speed: luxo desportivo levado ao extremo

A berlina é agora um autêntico "foguete" sobre rodas mas sem esquecer o luxo extremo que a caracteriza, com um interior refinado e muito personalizável.

Personalizável ao máximo

Chama-se Bentley Flying Spur Speed e é uma das propostas mais rápidas alguma vez saídas da fábrica de Crewe. Deverá ser também um dos últimos modelos a receber o W12 biturbo antes de a marca britânica passar para a electrificação total.

Altamente personalizável, distingue-se dos outros membros da gama pelo tom escurecido aplicado nas grelhas, e nas molduras dos faróis e dos farolins.

O nome da versão está presente na parte debaixo dos guarda-lamas dianteiros, tendo de série as jantes em liga leve Speed de 22 polegadas. Há ainda a possibilidade de personalizar a berlina com elementos que reforçam o seu dinamismo em estrada.

O divisor dianteiro, as embaladeiras, o difusor e a pequena asa traseira podem ser em fibra de carbono, podendo ainda optar-se pelos acabamentos Blackline.

O tradicional luxo extremo dos modelos da Bentley está bem presente a bordo, com os estofos a combinarem a pele e a microfibra Dinamica em poliéster.



Os bancos dianteiros podem ser nivelados em 24 posições face aos 14 níveis para os traseiros, sendo aquecidos, ventilados e com funções de massagem.

O painel de instrumentos e o sistema multimédia recebem novos gráficos de desempenho, numa verdadeira inspiração nos cronógrafos de luxo.

O apoio ao condutor é assegurado pelo cruise control adaptativo, alerta de peões, e reconhecimento de sinais de trânsito, entre outros sistemas.



Rápido, muito rápido

É debaixo do capô que reside o maior ponto de interesse deste Bentley Flying Spur Speed. Afinal, trata-se do mesmo bloco W12 biturbo de 6.0 litros que equipa os Continental Speed e Bentayga Speed.

Com 635 cv de potência e 900 Nm de binário, acelera dos zero aos 100 km/hora em 3,8 segundos, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 333 km/hora.

Quatro modos de condução ajudam a adequar-se ao estilo e temperamento do condutor, com a função Sport a ganhar uma afinação especial.



Através dele é regulada a suspensão, o motor e a caixa automática de oito relações para uma condução mais emotiva, a que se soma o rugido do escape.

O sistema activo de tracção integral é ainda apoiado pelas quatro rodas direccionais e pelo Dynamic Ride da Bentley, sem esquecer os discos de travão à frente com 420 mm de diâmetro.

As barras estabilizadoras activas, alimentadas a 48 volt, estão concebidas para manter a berlina nivelada, mesmo em curvas a alta velocidade.

O Bentley Flying Spur Speed está já disponível para encomenda no nosso país mas o preço apenas é dado sob consulta.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?