Bentley Flying Spur Hybrid a ''voar'' com 782 cv de potência

Depois da Bentley ter elevado a potência e binário do Continental GT Speed híbrido plug-in aos 782 cv e 1000 Nm, é a vez do Flying Spur receber o mesmo tratamento com o novo sistema motriz Ultra Performance Hybrid.

A "uni-lo" está um V8 biturbo de 4.0 litros com 600 cv e 800 Nm a um propulsor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 450 Nm, com a bateria de 25,9 kWh a levá-lo até aos 72 quilómetros de autonomia.

São quase 150 cv a mais do que o bloco W12 biturbo que o actual Flying Spur Speed consegue oferecer, com o binário a subir mais 100 Nm.

A insígnia britânica sublinha o cuidado tido na combinação de ambos os propulsores, para conseguir melhores níveis de potência e binário em toda a gama de rotações por minuto.

Esta solução inclui o impulso vital dado pelo motor eléctrico nas acelerações mais fortes a baixa velocidade, combinado com o melhor desempenho do V8 a velocidades mais elevadas.

Contra a amplificação artificial a bordo do ruído do sistema de escape, os técnicos da construtora optaram antes por enfatizar uma banda sonora natural para assegurar as melhores emoções ao volante.

A complementar todo este poder na estrada está um novo figurino visual e tecnológico para a berlina desportiva. A única imagem disponível mostra a grelha e as entradas de ar com malhas diferentes do antecessor.

Detalhes mais pormenorizados sobre o desempenho e as afinações mecânicas do Bentley Flying Spur Hybrid serão revelados em breve, e, à partida, com uma data mais concreta para o seu lançamento no mercado.

