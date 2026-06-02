Luxo artesanal com o desempenho dum super desportivo: é desta maneira exaltante que a Bentley define o novíssimo Flying Spur.

Bentley Flying Spur marca regresso do S com renovação de luxo

Tendo como protagonista o bloco V8 biturbo híbrido sob o capô, acolhe um exterior renovado com superfícies limpas, sem esquecer a reintrodução das ópticas frontais numa berlina da marca desde 1962.

A evolução estilística prossegue na grelha do radiador, agora integrada no pára-choques, com os faróis inéditos a serem propostos em duas variações segundo o modelo em causa.

Atrás destaca-se a porta da bagageira, complementada por novos farolins e pela moldura da placa da matrícula na cor da carroçaria.

O conjunto é realçado pelos novos acabamentos das jantes de 22 polegadas em liga leve, embora sejam propostas como opção nas variantes S e Azure.

Visual mais agressivo

Com o início da produção agendada para Setembro, o novo Flying Spur marca também o regresso duma versão S de alto gabarito com uma estética francamente desportiva.

Na sua base está a mecânica do Continental GT S, logo exemplificada no chassis activo de desempenho e no diferencial electrónico autoblocante.

A acompanhar esta tecnologia motriz está o aumento para cinco as personalizações disponíveis para configurar os bancos, cada um deles a exigir 12 horas de trabalho artesanal, para proporcionar o máximo conforto.

Soma-se ainda à gama a série exclusiva Virtuoso Collection equipada com o sistema de som Naim for Mulliner, combinado com materiais refinados, bordados exclusivos e detalhes em Champagne Gold inspirados na alta qualidade da produção musical.

Os detalhes em Champanhe Dourado estendem-se por fora e por dentro, como se percebe nos emblemas alados, nas ponteiras de escape, e até mesmo na chave de ignição.

Nada que faça distrair a atenção do Flying Spur Speed que integra a gama com os seus extremados 782 cv e 1.000 Nm passados às quatro rodas através duma transmissão automática de dupla embraiagem de oito relações.

Flying Spur S mais dinâmico

Mesmo assim, o Flying Spur S é a versão mais exaltada com os seus 680 cv e 930 combinados, assumidos pelo V8 biturbo de 4.0 litros com 519 cv e 770 Nm, e pelo propulsor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 450 Nm alimentado por uma bateria de 25,9 kWh.

A potência e binário deste tracção integral com caixa automática de oito relações levam-no do zero aos 100 km/hora em 3,7 segundos, com a velocidade de ponta a ser trancada nos 307 km/hora.

O chassis activo Bentley Performance tem a mesma configuração das versão Speed e Mulliner, o que significa amortecedores de válvula dupla, vectorização de binário, sistema anti-rolamento Dynamic Ride de 48V volts e um ESC de última geração.

A reforçar o tom desportivo está o acabamento Blackline com o divisor escurecido no pára-choques frontal, grelhas Matrix em negro brilhante e guarda-lamas em preto.

A complementar esses indicadores visuais de desempenho, estão as capas dos retrovisores laterais e as extensões das soleiras em preto Beluga.

Os faróis Full LED Matrix com lentes escurecidas e os detalhes de estilo Precision são soluções estéticas apenas partilhadas com a variante Speed, com a traseira a exibir farolins também escurecidos e ponteiras de escape desportivas.

O novo Flying Spur pode ser configurado a partir desta terça-feira, com as primeiras unidades a chegarem aos principais mercados no Outono.

Texto: P.R.S.

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