Bentley deseja feliz Natal ao volante de um Blower Jr.

Já em plena quadra natalícia, aceleram os testes dinâmicos de seis protótipos do Bentley Blower Jr. criados pela The Little Car Co ao longo de 8.000 quilómetros em três continentes.

Antes de entrar em produção no próximo ano, um deles foi enviado de propósito à Suíça para recolher a árvore que irá decorar o Natal.

Uma ocasião especial para experimentar as capacidades do motor eléctrico de 15 kW (20 cv) para uma velocidade máxima de 72 km/hora e uma autonomia até 105 quilómetros.

Todo construído à mão, com materiais autênticos que combinam com o modelo original dos anos 30, o Bentley Blower Jr. comporta uma carroçaria construída em duas secções.

E, embora a estrutura traseira seja em fibra de carbono em vez de madeira de freixo, é revestida com tecido impregnado como acontecia no original.

O capô, com as suas múltiplas entradas de ar nas laterais, é manufacturado em alumínio com técnicas tradicionais, e "preso" com tiras de couro.

O chassis segue as premissas do original, com molas de lâmina e amortecedores de fricção, com a travagem a ser assegurada por travões de disco Brembo à frente e de tambor atrás.

O motor eléctrico está montado no eixo traseiro, enquanto a bateria e os componentes electrónicos estão alojados sobre uma base oculta.

