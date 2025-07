Bentley dá novas emoções aos Flying Spur e Continental com escapes da Akrapovič

Se tem a sorte de conduzir um Flying Spur ou um Continental GT no seu dia a dia mas está insatisfeito com a banda sonora dos escapes, esse "problema" tem rápida solução.

A ganhar novas asas no seu símbolo de sempre, agora em reformulação para decorar o novo protótipo que irá estrear terça-feira, a Bentley reforça a apetência por qualquer um daqueles carros com um exclusivo escape em titânio concebido pela Akrapovic.

O emocionante timbre do novo sistema, que pode ouvir no vídeo, realça o carácter dos recentes Flying Spur e Continental GT, seja este com ou sem capota, com um ronco profundo nas acelerações mais poderosas quando o modo Sport é ativado.

A nova solução é proposta como opção em todos os desportivo daquelas duas gamas, sejam eles equipados com os motores High Performance Hybrid ou Ultra Performance Hybrid da linha Speed, podendo também ser instalada nos modelos da quarta geração.

