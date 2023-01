Bentley Continental GT S especial inspira-se nas 12 Horas de Bathurst

A subsidiária australiana da Bentley em Sydney e a divisão Mulliner criaram uma edição especial do Continental GT S para homenagear as 12 Horas de Bathurst.

Ambos os modelos da série especial focada no desempenho e no impacto visual baseiam-se no Continental GT3 que venceu a prova de resistência em 2020.

Os dois Gran Turismo equipados com um bloco V8 biturbo partilha várias características mecânicas do seu "homólogo" de competição.

A pintura do primeiro espécime inspira-se na cor do Continental GT3 que venceu a prova há três anos.

Destaca-se o exterior pintado em Apple Green, em contraste com o tejadilho, retrovisores laterais, pára-choques e porta da bagageira em Beluga Black.

A área frontal é ainda distinguida pelo número 7 do carro vencedor em 2020, pintado na matriz da grelha do radiador.

A personalização Blackline substitui todos os cromados brilhantes por elementos em preto polido.

Já a especificação Styling em fibra de carbono, visível no divisor dianteiro, saias laterais e difusor traseiro, dão ao Continental GT S uma postura mais agressiva.

A distinção prossegue a bordo, obviamente mais luxuosa do que o Continental GT3, mas sempre focada na condução desportiva.

Os revestimentos interiores misturam a pele e a microfibra Dinamica em Beluga com detalhes em Apple Green e pespontos contrastantes.



O logótipo Bathurst está costurado nos encostos de cabeça e a placa One of Two podem ser vistos nas soleiras das portas.

Uma gravação metalizada com o desenho da pista está incluída no tabliê em fibra de carbono no lado do "pendura".

Os nomes dos pilotos Maxime Soulet, Jordan Pepper e Jules Gounon, e o número do carro vencedor na corrida estão gravados na consola central.

O segundo exemplar, pintado em Silver Tempest, reflecte o lançamento da segunda geração do Continental GT3 que começou a competir em 2018.



Os cromados em preto e a fibra de carbono abundam na carroçaria segundo a especificação Styling, com o habitáculo personalizado no mesmo espírito.

A nova linha S do Bentley Continental mantém o conhecido V8 biturbo de 4.0 litros de 550 cv e 770 Nm.

A potência e binário passados às quatro rodas via uma caixa automática de oito relações levam-no em quatro segundos aos 100 km/hora.

E a emoção é levada a um novo patamar com a banda sonora do motor a ser amplificada pelo sistema de escape desportivo.

A próxima edição das 12 Horas de Bathurst está agendada para o fim-de-semana de 3 a 5 de Fevereiro.

