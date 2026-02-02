Para quem é um apaixonado pela potência extrema envolta num luxo refinado não ficará desapontado com a mais recente obra de arte da Bentley.

Bentley Continental GT S: a arte da potência e do luxo refinado

A gama Continental GT híbrida plug-in foi reforçada por uma explosiva evolução S para o coupé, sem deixar de lado o descapotável GTC.

Mantidos nesta terceira variante são os mesmos 680 cv e 930 Nm do GT original, combinados a partir dum V8 aliado e dum propulsor eléctrico mas com o foco apontado ao prazer da condução realçado pelo banda sonora do escape.

Rápido, muito rápido…

A Bentley não pára de evoluir os seus desportivos para novos padrões de desempenho: depois do radical Supersports, a Bentley oferece uma nova versão S para os seus Continental GT e GTC.

Se em termos visuais nenhum deles chega ao extremo daquela besta exclusiva de 666 cv, não há que desmoralizar quando comparados com o GT Speed com os seus 782 cv híbridos.

Aos 519 cv e 770 Nm dados pelo motor de combustão interna somam-se mais 140 kW (190 cv) 450 Nm para os combinados 680 cv 930 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática de oito relações.

Bastam-lhe 3,5 segundos para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta a bater nos 306 km/hora, enquanto a bateria de 25,9 kWh brutos oferece uma autonomia eléctrica até aos 84 quilómetros.

… com chassis do GT Speed…

O que é "acertado" neste Continental GT S é todo o poder do novo V8 de 4.0 litros integrado no sistema High Performance Hybrid, tendo como "suporte" o chassis Performance Active daquele super coupé hibridizado.

Integrados estão a tracção integral activa, amortecedores de válvula dupla, sistema de vectorização de binário (da frente para trás e entre eixos), e sistema de barras estabilizadoras activas Dynamic Ride de 48 volts.

Somam-se ainda uma nova geração de software para o controlo de estabilidade (ESC) e um diferencial electrónico de deslizamento limitado com direcção integral.

A Bentley sublinha de que se trata da configuração AWD mais avançada e focada no condutor alguma vez desenvolvida pela construtora para oferecer a máxima capacidade desportiva.

… e decoração a preceito

Segundo a especificação Blackline, o tom rebelde do Continental GT S é assumido pelos detalhes em preto brilhante no divisor, logótipos, grelhas, capas dos retrovisores e difusor.

Os faróis escurecidos Precision Design com tecnologia Matrix LED acentua essa postura, sem esquecer as jantes especiais de 22 polegadas, que também podem ser pintadas em preto brilhante.

O mesmo se aplica ao habitáculo, decorado com estofos e revestimentos bicromáticos com detalhes em preto brilhante, e complementado com tecido técnico Dinamica em certas áreas.

Um acabamento em fibra de carbono também está disponível como opção entre as dezenas de exemplos de personalização de que os Bentley Continental GT S e GTC S podem ser alvos.

As encomendas para ambos já estão abertas no nosso país e, embora os preços não tenham sido adiantados, deverão rondar os 300 mil euros antes dos devidos extras ao gosto de cada comprador.

