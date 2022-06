Bentley Continental GT e GTC mais poderosos com nova linha S

Mais poderoso, elegante, sonoro e sublime. A Bentley Motors não faz por menos no lançamento das novas evoluções do Continental GT e GTC na próxima segunda-feira.

Depois do lançamento da nova linha Azure para a sua gama, a insígnia britânica de carros de luxo vai revelar uma nova variedade de opções para a nova família dos Continental GT e GTC.

A servir de aperitivo está um pequeno vídeo que mal dá para distinguir ambos os modelos, mas a Bentley Motors assume que terão uma estética marcante e serão focados no desempenho.

O vídeo mostra uma jante de cinco raios duplos pintada de preto e pinças de travão vermelhas com o logótipo da marca e o novo símbolo S, acompanhado do rugido do motor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?