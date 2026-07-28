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Bentley celebra 80 anos de Crewe com Continental GTC único

15:10 - 28-07-2026
 
 
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Uma data marcante com um número redondo é sempre uma óptima oportunidade para exaltar um desportivo com credenciais firmadas.

Pois a Bentley é o mais recente exemplo ao celebrar 80 anos de excelência artesanal na produção automóvel na fábrica britânica de Crewe que faz parte do seu quartel-general.

Em causa está um Continental GTC único pintado num inédito Supernova Purple Ombre com personalizados detalhes de estilo, numa reunião que juntou 107 Bentley de todo o mundo para também celebrarem os 90 anos do Bentley Drivers Club.

Recriado pela divisão Mulliner, a pintura púrpura exterior passa suavemente duma Supernova Purple para uma Supernova Purple Dark, com o número 80 a ser realçado por um gráfico sombreado nas laterais.

O tema comemorativo prossegue nos acabamentos contrastantes das jantes, enquanto o habitáculo exibe os encostos de cabeça bordados com o mesmo 80, sem esquecer o gráfico no tabliê a destacar o icónico Design Studio da Bentley em Crewe.

Sem hipótese de chegar ao concessionário mais próximo de si, o Continental GTC mantém na gama o hibridizado V8 biturbo de 4.0 litros com potências combinadas de 680 a 792 cv para acelerar de cabeça descoberta.

Texto: P.R.S.

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