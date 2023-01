Bentley celebra 70 anos do R-Type Continental com edição única

A Bentley está a celebrar os 70 anos do emblemático R-Type Continental com uma edição única do Continental GT Azure totalmente manufacturado

O "clássico" Grand Tourer é considerado um dos ícones estéticos mais importantes da história da Bentley.

A unidade registada com a matrícula JAS 949 foi comprada em 2001 para integrar a Heritage Garage da Bentley em Crewe.

Era a berlina de produção mais rápida quando foi lançada em 1953, à época, com a série de luxo a ficar limitada a 208 exemplares.

Realçada era a linha que se estende desde a roda dianteira até à porta, os flancos traseiros e a linha do tejadilho.

Encomendado na cor Ivory com o habitáculo em vermelho, mantém a caixa manual de quatro velocidades, assim como o motor de 4.6 litros com 115 cv.

O R-Type Continental distinguia-se pelo visual aerodinâmico para alcançar os 185 km/hora de velocidade de ponta.

Inspirado no passado

A estética do R-Type Continental inspirou, em 2003, a primeira geração do Continental GT e as consequentes evoluções do gran turismo.

Essa interpretação moderna foi conseguido no novo o Continental GT V8 Azure, pintado à mão em Old English White.

Não faltam os cromados brilhantes nem o acabamento em preto polido à mão das jantes de 22 polegadas, que trocaram as originais de 16 polegadas.

A bordo distingue-se a pele Cricket Ball em vermelho a fazer uma viagem de luxo ao passado, com os bancos em Beluga.

O folheado Burr Walnut de poro aberto, com três camadas ultra-finas de verniz, proporciona uma textura mais próxima do acabamento patinado do JAS 949.

Em termos de motorização, o bloco V8 TSi biturbo de 4.0 litros oferece 549 cv, passados às quatro rodas via uma caixa automática ZF de oito relações.

Contra os 100 km/hora feitos pelo R-Type Continental nuns respeitáveis 13,6 segundos, o Continental GT V8 Azure demora apenas quatro segundos.

O que não foi esquecido foi dar a sensação aos ocupantes de estarem num tapete voador, como acontecia no "clássico" que celebra 70 anos.

