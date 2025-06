A promessa estava feita há uma semana aos adeptos dos SUV ultra poderosos e a expectativa não foi defraudada: depois dos Continental GT e Flying Spur, é o Bentley Bentayga a assumir o novo V8 biturbo de 4.0 litros para fazer dele o mais potente da gama.

Bentley Bentayga Speed troca W12 por V8… e fica ainda mais potente!

A "equipar" esta variante Speed estão uns explosivos 650 cv e 850 Nm sem qualquer apoio eléctrico, passados às quatro rodas através duma caixa automática de oito relações.

Os zero aos 100 km/hora fazem-se em 3,6 segundos com a inédita função Launch Control activada, o que significa menos três décimas de segundo face à versão com o motor W12 biturbo que agora substitui.

E, a acompanhar a velocidade de ponta nuns delirantes 310 km/hora, está uma banda sonora extrema debitada pelos dois escapes duplos concebidos pela Akrapovic para este modelo mas apenas como equipamento opcional.

"Feito" para as derrapagens

São inúmeras as soluções que o Bentayga Speed propõe: aos dois modos de condução Comfort e Bentley, com as mesmas calibrações das outras versões da gama, soma-se um modo Sport significativamente revisto.

Quando ativado, a rigidez da suspensão é reforçada em 15%, sem esquecer a calibração mais precisa da direcção e das rodas traseiras direccionais, com a vectorização do binário a assegurar um comportamento ainda mais ágil em curva

Soma-se ainda um Dynamic ESC aprimorado em diferentes níveis para gozar as derrapagens controladas dum "monstro" que pesa quase 2.500 quilos na balança.

Acabamentos exclusivos

Mecânica à parte, o Bentayga Speed apresenta a mesma fisionomia dos dois "irmãos" menos potentes mas com elementos exclusivos como os acabamentos exteriores escurecidos ou os logótipos Speed cromados nas portas dianteiras.

Destacam-se ainda os faróis com interiores escurecidos e moldura fumada, contrastados pelos farolins em tom cinzento com moldura escura, sendo exclusivo desta proposta o tejadilho preto Speed com acabamento brilhante ou acetinado segundo a cor da carroçaria.

As jantes Speed de 22 polegadas em cinzento escuro ou prateado são exclusivas desta variante mas opcionalmente "substituíveis" por rodas de 23 polegadas caso também se opte pelos travões carbono-cerâmicos.

O interior de luxo reflecte a postura desportiva do SUV com um painel de instrumentos específico, sem esquecer os emblemas Speed no tabliê, encostos dos bancos e soleiras das portas, num ambiente onde os tons escuros assumem o protagonismo.

Revelado esta segunda-feira, falta saber quando abrem as encomendas para o Bentley Bentayga Speed e por que preços… que não deverão ser nada baixos!

